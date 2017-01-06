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Beşiktaş'taki terör saldırısında 10 kişi tutuklandı

Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.​

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Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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