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Beşiktaş'taki terör saldırısının iddianamesi tamamlandı

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin hayatını kaybettiği, 243 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 7'si tutuklu 10 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay ve Mesut Erdinç Bayhan tarafından hazırlanan 114 sayfalık iddianamede, şehit 46 kişi "maktul", yaralanan 263 kişi "müşteki", Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, İETT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü de suçtan zarar gören olarak yer aldı.

PKK/KCK terör örgütünün 2004 yılında paravan bir örgütlenme olarak kurduğu "TAK"la ilgili geniş bilgilerle terör örgütünün gerçekleştirdiği eylemlere yer verilen iddianamede, "TAK" isminin örgütün uluslararası alandaki terörist imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla özellikle kullanıldığı belirtildi.

İddianamede, terör örgütü TAK'ın düzenlediği saldırıların, PKK/KCK terör örgütü üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

İddianamede, Beşiktaş-Bursaspor arasında 12 Aralık 2016'da oynanan karşılaşmanın ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen terör saldırısında, 39 emniyet mensubu, 7'si sivil 46 kişinin şehit olduğu, 208'i emniyet teşkilatı mensubu olmak üzere 243 vatandaşın da yaralandığı anlatıldı.

Başsavcılıkça onaylanan ve 7'si tutuklu 10 şüphelinin yer aldığı iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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