Beştepe Millet Camii'nde Miraç Kandili Programı

Bugün 3 Aylar'ın ikincisi Recep Ayı'nın 27. günü olan Miraç Kandili.

BEŞTEPE KÜLLİYESİ'NDE ÖZEL PROGRAM

Yurdun dört bir tarafındaki camilerde Miraç Kandili özel programlarla geçirilirken Cumhurbaşkanlığı'nın da bulunduğu Beştepe Külliyesi'ndeki Millet Camii'inde de özel program vardı.

Millet Camii'inde ünlü hafızlar Kur'an-ı Kerim okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. Diyanet İlahi Korosu ilahiler okudu.