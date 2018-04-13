Beştepe Millet Camii'nde Miraç Kandili Programı
Miraç Kandili'nin dualarla, Kur'an'larla idrak edildiği bir yer de Beştepe Külliyesi Millet Camii oldu.
Bugün 3 Aylar'ın ikincisi Recep Ayı'nın 27. günü olan Miraç Kandili.
BEŞTEPE KÜLLİYESİ'NDE ÖZEL PROGRAM
Yurdun dört bir tarafındaki camilerde Miraç Kandili özel programlarla geçirilirken Cumhurbaşkanlığı'nın da bulunduğu Beştepe Külliyesi'ndeki Millet Camii'inde de özel program vardı.
Millet Camii'inde ünlü hafızlar Kur'an-ı Kerim okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti. Diyanet İlahi Korosu ilahiler okudu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.