Bestler-Dereler bölgesinde kobralar teröristlerin kabusu oldu

Beyni geliştiren 5 besin

Duyu organlarından gelen uyarıları değerlendiren, düşünme, öğrenme, çözme gibi yetileri sağlayan, temel ihtiyaçları hatırlatan, kan basıncı ve vücut sıcaklığını düzenleyen ve hormonların salgılanma zamanını belirleyen insan vücudundaki en önemli organ beyindir.