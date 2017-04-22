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Bestler-Dereler bölgesinde kobralar teröristlerin kabusu oldu

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde çok sayıda teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonlarda taarruz helikopterlerinin katkısı sosyal medyada paylaşıldı.

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  • İHA-DHA
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Şırnak’ın Bestler-Dereler mevkiinde devam eden operasyonlar kapsamında çok sayıda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Taarruz helikopterlerinin zorlu şartlarda teröristlere karşı mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı.

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