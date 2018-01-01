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'Beyaz cennet' Pamukkale'yi balonla seyir keyfi

Denizli'de turistler, yeni yılın ilk gününde Pamukkale'yi balonla yaklaşık bin metre yüksekten izlemenin keyfini çıkardı.

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Denizli'de yeni yılın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilen turistler, "beyaz cennet" Pamukkale'yi bindikleri balondan izlemenin keyfini yaşadı.

Beyaz travertenleri, sıcak su kaynakları ve antik kentleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, balon turizmi yılın ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Balonla yaklaşık bin metre yükseğe çıkan turistler, Pamukkale'yi ve bölgeyi kuşbakışı izlerken bol bol fotoğraf çekti.

Türk Hava Kurumu Gökçen Havacılık Pamukkale Balon İşletme Müdürü Nevzat Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk günü olmasına rağmen 300 yabancı turistin balonla havalandığını söyledi. 

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