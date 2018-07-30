Beyaz kod nedir? Beyaz kod neden verilir?

Beyaz kod nedir nasıl çalışır? Beyaz kod neden verilir? Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artmasıyla birlikte, bu tip şiddet olaylarını önleme amacıyla beyaz kod uygulaması başlatıldı. Giresun'da yürüme güçlüğü çeken eşi Fatma Topal'ın evde bakım hizmetinin uygulanmasını sağlamak amacıyla aile sağlığı merkezine giden Yusuf Topal, beyaz kod verilmesinin ardından polislerin biber gazı sıkıp ters kelepçe taktığı sırada fenalaşıp hayatını kaybetti. Yaşanan bu olayın ardından beyaz kod nedir sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, beyaz kod neden verilir, uygulaması nasıl yapılır?

BEYAZ KOD NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü şiddeti "kişinin kendisine, karşısındaki bireye, gruba, topluma karşı yaralanma, ölüm, psikolojik zarar ve kayıpla sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel fiziksel güç uygulaması veya tehdidinde bulunması" olarak tanımlamıştır. Beyaz Kod sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır. Sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

Sağlık çalışanları şiddet olaylarının bildirmek için 24 saat hizmet veren "113" numaralı telefonu veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formunu kullanabilir. Eğer şiddete maruz kalan kişiler beyaz kod bildirimini kendileri yapmadılarsa olayla ilgili tutanaklarına istinaden kurum yetkilisi tarafından www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formu doldurulur. Eş zamanlı olarak olayın ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi sağlanır. İlgili birimlerden gelen değerlendirmeler sonucu şiddete maruz kalan çalışanlarını avukatlık hizmetleri birimiyle iletişime geçmesi sağlanır.

Konuyla ilgili kişilere gelen mahkeme celbinin birimimiz tarafından avukatlık hizmetleri birimine bildirimi yapılır. Sonuçlanan mahkeme kararları kişilere tebliği de birimimiz tarafından yapılır.

İNGİLTERE MODELİ

Sağlık-Sen Başkanı Memiş, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına karşı İngiltere modelinin uygulanabileceğini söyledi. Memiş, “İngiltere’de şiddet uygulayanlar muayene olmak istediklerinde iki kolluk kuvveti eşliğinde hekime görünebiliyor” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, son 16 yılda sağlıkta memnuniyetin yüzde 76’lara ulaştığını, sağlığa ulaşılabilirliğin de 2,9’dan 8,3’e yükseldiğini belirtti. Memiş, bir taraftan sağlıkta güzel gelişmeler yaşanırken sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez oranlara ulaştığını aktardı. Beyaz Kod uygulamasına gelen şikayetler hakkında bilgi veren Memiş, “2013 yılında 10 bin, 2017 yılında ise 14 bin şiddet olayı olmuş.

2013-2017 yılları arasında da toplam 60 bin şiddet olayı yaşanırken, bunun 18 bini fiziki 42 bini de sözel şiddet olarak kayda geçmiş” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında yeni bir düzenlemeyle muhakkak tutuklu yargılamanın önünün açılması gerektiğine dikkat çeken Memiş sözlerine şöyle devam etti: “Toplumumuzun sağlık çalışanlarına sahip çıkması lazım. Bununla ilgili olarak İngiltere’de şiddet uygulayanlar kayıt altına alınıyor ve gittiği kurumlarda sisteme ismi girildiğinde bu kişinin şiddet uyguladığına dair bir ibare ortaya çıkıyor. Bu kişiler muayene olmak istediklerinde iki kolluk kuvveti eşliğinde hekime görünebiliyor. Caydırıcılık bakımından bence oldukça iyi bir çözüm. Bunun Türkiye’de uygulanması lazım.”

Memiş, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara farklı cezalar verilmesinin de gerektiğini savunarak “Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun imkanlarından 6 ay boyunca ücretsiz yararlanmasın. Sağlık hizmetlerini aciller dışında kendi cebinden karşılasın. Bu caydırıcılık bakımından önemli bir adım olur. Bir de hastanelere X ray cihazlarının konulması lazım. Çünkü kalabalık olan, kimin girip çıktığı belli olmayan sağlık kurumlarına kesinlikle bu cihazların olması lazım” diye konuştu.