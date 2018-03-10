Beyaz Masa 153 İstanbul'a yurt içinden ve dışından iki ödül verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beyaz Masa 153 İstanbul Çağrı Merkezi, iki ödül aldı.

Merkez, "Dinamik Stratejik Model Projesi ile Las Vegas'ta düzenlenen bir organizasyonunda bronz ödüle layık görüldü. Yurt dışında dünyanın saygın ödüllerinden olduğu belirtilen "12. The Stevie Awards For Sales & Customer Service" ödülünü alan 153 İstanbul Çağrı Merkezi, çözüm süreçlerindeki başarısı nedeniyle de yurt içinde Nice Medya tarafından ödüllendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 153 İstanbul Çağrı Merkezi'nin 2018'in ilk ödülünü yurt dışından aldığı belirtilerek, "153 İstanbul, 'Satış ve Müşteri Hizmetleri' alanında 'Yılın İş Geliştirme Başarısı' kategorisinde 'Dinamik Stratejik Model' projesi ile bronz ödül kazandı. Yurt içi ödüller kapsamında da Nice Medya tarafından çözüm süreçlerindeki başarısı ödüle layık görüldü." denildi.

Satış ve müşteri hizmetleri alanında Las Vegas'taki organizasyonda 2 bin 500'ü aşkın kurumun yarıştığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Customer Service ödülleri, iş dünyasının küresel ölçekteki en itibarlı ödül organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor. İBB Beyaz Masa 153 İstanbul Çağrı Merkezi ile birlikte yarışmada başarılı olanlara ödülleri Las Vegas'ta düzenlenen gala organizasyonunda takdim edildi. İBB Beyaz Masa 153 İstanbul Çağrı Merkezi'nin çözüm süreçlerindeki modellemesi de yurt içinde ödüle layık görüldü. Sektörde ilklerden olan Nice Medya'nın düzenlediği 'Müşteri Deneyimi Arenası' adlı organizasyonun Omnichannel kategorisinde 'Çözüm Modellemesi' ile başarılı bulundu. Yarışma, çağrı merkezi çözüm çalışmaları, müşteri hizmetleri ve deneyimi alanındaki parlak fikirlerin paylaşımı vizyonuyla ilk kez hayata geçirildi."