Beyaz saray, İran Devrim Muhafızlarını terörist ilan edecek

Nükleer anlaşma ile durulan ABD-İran gerginliği, Trump başkanlık koltuğuna geldiğindendir artarak devam ediyor. İran vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmesini engelleyen kararnameye imza atan Trump, İran'ı nükleer anlaşmayı da bozmakla tehdit etmişti.

İran'ın balistik füze denemesinin ardından çok sert tepki gösteren Trump yönetimi, sorulan bir soru üzerine İran'a askeri müdahale dahil her türlü seçeneğin masada olduğunu belirtmiş ve İran'ı "terörist devlet olarak tanımlamıştı.

Reuters'ın haberine göre ABD'li bir yetkili, Trump yönetiminin İran Devrim Muhafızları birliğini terörist grup olarak ilan etmeye hazırlandığını belirtti.

Söz konusu birlikle alakalı bir çok kurum ve kişinin de kara listeye alınıp yaptırımlara maruz kalmasına sebep olacak bu gelişmenin ABD-İran ilişkilerinde nükleer anlaşmasının bozulması dahil bir çok kapsamlı etkiye sebep olabileceği belirtiliyor.

Beyaz saray, konu hakkındaki bilgi talebine yanıt vermedi. Trump'ın böyle bir kararnameyi imzalayıp imzalamayacağı net olarak bilinmiyor.