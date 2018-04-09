Beyaz Saray'dan Rusya'ya suçlama: Duma'da saldırının yapıldığı yer incelemeye açılsın

Rusya'nın Suriye'nin kimyasal saldırılarının bitirme sözünde durmadığını açıklayan Beyaz Saray, "Duma'da saldırının yapıldığı yer incelemeye açılsın" denildi.

ABD hükümetine yakın kaynaklar da, ilk bulgulara göre Doğu Guta'daki saldırıda sinir gazı kullanıldığını ancak detaylı inceleme gerektiğini belirtmişti. Aynı kaynaklar, saldırıyı Esed rejiminin yapıp yapmadığı konusunda ise henüz bir şey söyleyemeyeceklerini belirtilmişti.