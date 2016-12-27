Beyazıt'ta tramvayın çarptığı vatandaşın intihar ettiği ortaya çıktı

Sistem kendi fotoğrafını kabul etmeyince Beckham'ın fotoğrafıyla yolculuk yapıyor

İzmir’de okuyan üniversite öğrencisi, indirimli öğrenci kartı almak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne online başvuruda bulundu ancak onlarca kez denemesine rağmen kendi fotoğrafı kabul edilmedi. Çareyi ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafını yollamakta bulan L.E.M., şimdi Beckham fotoğraflı kartıyla yolculuk yapıyor.