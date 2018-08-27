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Beykoz Riva'da orman yangını

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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İstanbul Riva'da askeri alanda orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
 
İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı. Riva'daki askeri alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
 
Söndürme çalışmalarına havadan helikopterle de destek veriliyor.

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