Beykoz'da cinayet

Alınan bilgiye göre, Anadoluhisarı'ndaki bir restorana giden Mert S, 12 yıl önce babasını öldürdüğü öne sürülen Mehmet Ali Büyüksarıoğlu ile karşılaştı. Mert S'nin silahla ateş ettiği Büyüksarıoğlu ağır yaralanırken, kargaşa sırasında 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Büyüksarıoğlu, yolda hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekibine teslim olan Mert S, gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 2 kişiyi de bir özel hastaneye götürdü.