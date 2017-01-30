Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beykoz'da cinayet

Beykoz'da babasının katili olduğu iddia edilen kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Alınan bilgiye göre, Anadoluhisarı'ndaki bir restorana giden Mert S, 12 yıl önce babasını öldürdüğü öne sürülen Mehmet Ali Büyüksarıoğlu ile karşılaştı. Mert S'nin silahla ateş ettiği Büyüksarıoğlu ağır yaralanırken, kargaşa sırasında 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Büyüksarıoğlu, yolda hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekibine teslim olan Mert S, gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 2 kişiyi de bir özel hastaneye götürdü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TBMM Başkan Vekili Aydın: Başkanlık divanı üyeleri için üst limit koyacağız

TBMM Başkan Vekili Aydın: Başkanlık divanı üyeleri için üst limit koyacağız

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

İşte referandumda 'Evet' diyecek ünlü isimler

Karla havalarda zincir takma derdine son veren icat

Karla havalarda zincir takma derdine son veren icat

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA