Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beykoz'da denize giren kuzenlerden 1’i boğularak hayatını kaybetti

Beykoz Riva’da denize giren kuzenlerden 1’i boğularak hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Gelara Koyu olarak bilinen, can kurtaran hizmetinin olmadığı belirtilen mevkide dün denize giren Ahmet D. (32), boğularak hayatını kaybetti. Kuzenini kurtarmak için denize giren Cafer D. (35) de boğulma tehlikesi yaşadı.
 
Vatandaşların 112 Acil Servise haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ahmet D., müdahalenin ardından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirirken, Cafer D.’nin ise Beykoz Devlet Hastanesindeki tedavisi sürdüğü belirtildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Noel Baba'nın mezarı jeoradarla aranıyor

'Noel Baba'nın mezarı jeoradarla aranıyor

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA