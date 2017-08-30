Beykoz'da denize giren kuzenlerden 1’i boğularak hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Gelara Koyu olarak bilinen, can kurtaran hizmetinin olmadığı belirtilen mevkide dün denize giren Ahmet D. (32), boğularak hayatını kaybetti. Kuzenini kurtarmak için denize giren Cafer D. (35) de boğulma tehlikesi yaşadı.

Vatandaşların 112 Acil Servise haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ahmet D., müdahalenin ardından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirirken, Cafer D.’nin ise Beykoz Devlet Hastanesindeki tedavisi sürdüğü belirtildi.