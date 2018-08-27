Beykoz'daki orman yangını söndürüldü
Beykoz Riva'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Beykoz, Riva ve Çavuşbaşı itfaiye grupları müdahale ederken söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yangın söndürüldü
- DHA
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.Riva ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Beykoz, Kavacık ve Çavuşbaşı istasyonlarına bağlı ekipler yangına karadan müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri helikopterle havadan çalışma yaptı.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangını soğutma çalışmaları da tamamlandı.
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