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Beykoz'daki restoran saldırganı tutuklandı

İstanbul Beykoz'da bir restoranda 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan saldırgan tutuklandı

  • İHA
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Beykoz'da bir restoranda Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan Hüseyin Mert Saral (24), öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Hüseyin Mert Saral, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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