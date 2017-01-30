Son dakika Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı
İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi.
İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
BABASININ KATİLİYLE KARŞILAŞINCA SİLAHI ÇEKTİ
İddialara göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle söz konusu restoranda karşılaşan saldırgan ateş açtı, şahsı vurdu.
Saldırganın silahından çıkan kurşunlar nedeniyle bazı vatandaşlar da yaralandı. Yaralılardan ikisi özel bir hastanede tedavi altına alınırken, saldırıya uğrayan şahsın Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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