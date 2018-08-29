Beylikdüzü eski Belediye Başkanı Orhan Tıraşoğlu'nun tutuklanması FETÖ kumpası çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün bir kumpası daha deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye karşılıksız dershane binası ve üniversite arazisi vermeyen eski Beylikdüzü (Kavaklı) Belediyesi Başkanı Orhan Tıraşoğlu'na kumpas kurulduğunu belirledi. Aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Hami Çakır'ın da bulunduğu 8 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

KARŞILIKSIZ ARSA İSTEDİLER

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen titiz soruşturma sonucunda hazırlanan 120 sayfalık iddianamede, Orhan Tıraşoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan tarafından ziyaret edildiği belirtildi. Tekalan'ın belediyeden Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin altında bulunan işyerlerini dershane için, cami yakınında bulunan 11 dönümlük boş arazinin ise üniversite için bedelsiz şekilde talep ettiği kaydedildi.

"SİZE BORCUM MU VAR?"

Tıraşoğlu'nun bu talebi "Benim size borcum mu var? Size verilecek belediye arsası yok" diye reddetmesi üzerine Tekalan'ın "Diğer başkanlar verdi. Seninle görüşeceğiz başkan" diyerek tehdit ettiği belirtilen iddianamede, tanık olarak dinlenen Belediye Sekreteri Leyla Arslan ve Özel Kalem Müdürü Cevat Elmalı'nın da bu bilgiyi doğruladığına işaret edildi.

BAŞKANI TUTUKLAYIP BELEDİYEYİ İŞGAL ETTİLER

İddianameye göre bu olaydan bir süre sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı Orhan Tıraşoğlu ve kardeşi Erol Tıraşoğlu hakkında yolsuzluk soruşturmaları açıldı. Bu soruşturmalar da dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanı Hami Çakır tarafından gayri yasal şekilde Yüzbaşı Zeki Bingöl ve özel ekibine yaptırıldı. Tıraşoğlu soruşturma sonunda tutuklanırken, belediye binası da FETÖ'cü hainler eliyle fiilen işgal edildi. Jandarma komutanları Hami Çakır, Zeki Bingöl, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tiftikçi ile Şerif Ali Tekalan bu süreçte toplantılar düzenlerken, belediye binasındaki başkanlık katında 'Komutan Odası', 'Sorgu Odası' ve 'Savcı Odası' gibi kısımlar oluşturuldu.

FETÖ'CÜ FİRARİLER HABERİNİ YAPTI

İddıanamede, Orhan Tıraşoğlu'na yönelik o dönemki soruşturmayı yürüten Zeki Bingöl'ün Büyükçekmece İlçe Jandarma Komutanı ya da Komutan Vekili olarak yasal bir görevi olmadığı belirtildi. Orhan Tıraşoğlu ve yakınlarına yönelik kumpas soruşturmasıyla ilgili firari FETÖ'cüler Faruk Mercan ve Tuncay Opçin tarafından KHK ile kapatılan örgüt medya organları Aksiyon dergisi ve Zaman gazetesinde haberler yapıldığı ve kamuoyunda algı oluşturulduğu ifade edildi.

(Sabah)