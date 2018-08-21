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Beylikdüzü’nde trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkiinde Edirne istikametine doğru aynı yönde ilerleyen ve plakaları henüz tespit edilelemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi, bariyerlere çarpmasının ardından takla attı. Takla atan araçta bulunan kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, yardıma gelerek yolda takla atan otomobili düzeltip araç içinde sıkışan ve ismi öğrenilemeyen kişiyi çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan diğer 2 yaralının ise tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle aksayan araç trafiği, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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