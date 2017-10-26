Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beyoğlu ile El-Halil 'kardeş şehir' oldu

İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi arasında 'kardeş şehir' protokolü imzalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi arasında ''kardeş şehir'' protokolü imzalandı.

Beyoğlu Belediyesi'nin Mabeyn Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nda kardeş şehirlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Filistin'in El-Halil Belediyesiyle imzaladıkları protokolün önemli olduğunu belirten Demircan, ''İnşallah Filistin'le işbirliği yapma fırsatımız olacak. Bu protokol bu acıdan çok önemli. Burada bulunan diğer kardeşlerimizle de bir arada olmak çok güzel. Ben imzaladığımız bu kardeş şehir protokolünün iki şehire hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine ise imzalanan kardeşlik protokolünün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ile El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine protokolü imzaladı.

Teysir Ebu Sinine, Demircan'a Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkı hediye etti. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kiev'de milletvekiline bombalı saldırı anı güvenlik kamerasında

Kiev'de milletvekiline bombalı saldırı anı güvenlik kamerasında

Sadece tek bir tuşla çalışıyor

Sadece tek bir tuşla çalışıyor

Bu hayalet fotoğrafları dehşete düşürdü!

Bu hayalet fotoğrafları dehşete düşürdü!

Hangi baharat neye iyi geliyor?

Hangi baharat neye iyi geliyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA