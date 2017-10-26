Beyoğlu ile El-Halil 'kardeş şehir' oldu

İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi arasında ''kardeş şehir'' protokolü imzalandı.

Beyoğlu Belediyesi'nin Mabeyn Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nda kardeş şehirlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Filistin'in El-Halil Belediyesiyle imzaladıkları protokolün önemli olduğunu belirten Demircan, ''İnşallah Filistin'le işbirliği yapma fırsatımız olacak. Bu protokol bu acıdan çok önemli. Burada bulunan diğer kardeşlerimizle de bir arada olmak çok güzel. Ben imzaladığımız bu kardeş şehir protokolünün iki şehire hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine ise imzalanan kardeşlik protokolünün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ile El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine protokolü imzaladı.

Teysir Ebu Sinine, Demircan'a Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkı hediye etti.