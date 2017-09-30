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Beyoğlu'nda bir kafe kurşun yağmuruna tutuldu

Beyoğlu Hasköy'de bir kafe henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken büyük panik yaşandı.

  • İHA
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Olay saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler bir binanın dördüncü katında bulunan kafeye araç içerisinden kurşun yağdırdı. Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıda kurşunlar kafenin camlarına isabet ederken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“Korkudan parka kaçtık”

Silahlı saldırının yaşandığı esnada cadde üzerinden geçtiğini ifade eden çocuklar ise, “ Sesleri duyduk. Direk parka kaçtık. 12 el filan ateş açıldı. Korkmaz olur muyuz ? Korkudan direk parka kaçtık.  Baya kötüydü “ dedi.

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