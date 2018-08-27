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Beyoğlu’nda bir kişi inşaat halindeki apartmana çıkarak intihar girişiminde bulundu

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu bir kişi inşaat halindeki apartmanın beşinci katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

  • İHA
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.  
 
Olay, saat 13.10 sıralarında Beyoğlu Fındıklı Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat halindeki bir apartmana çıkan N.K. isimli yabancı uyruklu erkek şahıs, beşinci kattan beton zemine atlayarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
 

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