Beyoğlu'nda bir polis evinde ölü bulundu

Beyoğlu'nda bir polis memuru, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Murat Esin'den (30) haber alamayan arkadaşları, Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki evine gitti.

Eve giren arkadaşları, Esin'i banyoda hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı incelemede polis memurunun öldüğünü tespit etti.

Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve doktorun ilk incelemesinde, Esin'in vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

Yalnız yaşadığı belirtilen Esin'in ölüm nedeninin, otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.