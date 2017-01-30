Beyoğlu'nda çatışma anları kamerada
Beyoğlu'nda eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma, güvenlik kameralarına yansıdı.
- İHA
Beyoğlu Mis Sokak'ta Cumartesi sabaha karşı meydana gelen olayda biri polis memuru 4 kişi yaralanmıştı. Bir eğlence mekanında başlayan tartışmanın büyüyerek sokağa taşmasıyla yaşanan çatışma, güvenlik kameralarına da yansıdı. Aksiyon filmlerini aratmayan çatışma görüntüleri sokakta kaçan insanlarla başlıyor. Ardından kameranın kayıt ettiği alan içerisine giren bir kişi silahla kaçanlara ateş ediyor. Bu sırada karşı taraftaki gruptan zanlılar da silahla karşılık veriyor. Yaşanan çatışmada vurulan zanlı, kendisini bir kapının girişine atıyor. Olayın ardından çevredekiler vurulan kişiye yardım etmeye çalışıyor
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