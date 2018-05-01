Beyoğlu'nda izinsiz gösteriye polis müdahalesi
Beyoğlu'nda maskeli bir grup tarafından yapılan izinsiz gösteriye polis müdahale etti.
- AA
Bostan Mahallesi Kaskaval Sokak'ta maskeli bir grup tarafından yol kapatılarak çöp kutuları ateşe verildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri göstericileri biber gazı kullanarak dağıttı.
Ateşe verilen çöp kutuları ise TOMA ile söndürüldü.
Polis ekiplerinin bölgede bekleyişi sürüyor.
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