Beyoğlu'nda kiliseye hırsız girdi; bazı eserler kayıp
Beyoğlu'nda bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Ortodoks Kilisesi'ne hırsız girdi.
- DHA
Beyoğlu'nda bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Ortodoks Kilisesi'ne hırsız girdi. Kiliseden bazı eserleri çalan hırsızlar büyük bir tablo ile haçı, bir araca koymak isterken çevredekiler tarafından farkedildi. Tablo ile haçı yol kenarına bırakan hırsızlar bazı eserler ile kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.
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