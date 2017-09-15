Beyoğlu'nda kilise soyanlar yakalandı

5 yıl önce restore edilmek üzere kapatılan Latin Katolik kilisesinde yaşanan hırsızlık olayından sonra harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların çaldıkları eşyaları yükledikleri kamyonetin plakasından adres belirleyen ekipler kısa sürede 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte kiliseden çalınan tablo, haç,heykel ve kitaplar da ele geçirildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.