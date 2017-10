Beyoğlu’nda korkutan yangın: 3 yaralı

Yangın Beyoğlu Kaşkaval Sokak’ta saat 23:30 sıralarında meydana geldi. 3 Katlı bir binanın 1. Katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede üst katlara ulaştı. Dumanı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sardı. Yoğun duman nedeniyle sokak ve çevresi dumanla kaplandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yangın esnasında binanın en üst katında bulunan Yılmaz Can ve Aysel Can itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yangın esnasında pencereden atlayan Coşkun Can ağır yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edilirken, yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Alev alev yanması kamerada

Beyoğlu Kaşkaval Sokak’ta meydana gelen ve 3 kişinin ağır yaralandığı yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde yangının 1. Katında çıktığı ve kısa sürede tüm evi sardığı görülüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.