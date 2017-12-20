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Beyoğlu’nda metruk binada çökme meydana geldi

Beyoğlu’nda etkili olan sağanak yağışın etkisiyle metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

  • İHA
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Beyoğlu, Bülbül Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gün boyu belirli aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle akşam saat 17.00 sıralarında metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde metruk binada kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Çökmenin meydana geldiği sokak şeritle kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Alınan önlemlerin ardından metruk binanın kontrollü bir şekilde yıkılacağı öğrenildi.

 

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