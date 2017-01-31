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Beyoğlu'nda tadilattaki binada yangın meydana geldi

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Beyoğlu'nda, eski Fitaş sinemasının da bulunduğu binada çıkan yangın söndürüldü.

Kurabiye Sokağı'nda eski Fitaş sinemasının da bulunduğu tadilat halindeki binanın üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

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