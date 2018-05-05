Beyoğlu’nda yangın paniği

Yangın, 23.45 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi Karabaş Kuyu Çıkmazı Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede daireyi kapladı. Yangın çıkan dairede oturan kadın panik ile dışarı çıkıp koridorda oturdu. Kokuları duyan üst kattaki komşuları ne olduğunu öğrenmek için aşağı indi. Evin yandığını öğrenen kişi kapıyı açmaya çalıştı ancak kadın anahtarı içeride unuttu. Bunun üzerine komşular pencereyi zorlayarak pencereyi açtı. Ancak yoğun dumanlar nedeniyle kimse içeri giremedi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangından etkilenen iki kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan yangında mahsur kalan iki ev arkadaşından biri balkondan atlarken diğeri de ıslattığı bez ile alevlerden korunmaya çalıştı.

“Arkadaşım balkondan atladı öyle kaçabildi. Bende kafama ıslatıp bir şeyler sardım. O şekilde önümü görmeden ışıksız öyle çıkabildim”

Yangından bez ıslatıp çıkan Mehmet Acaruk, “Bizim bina 4 daireden oluşuyor. Biz ikinci katta oturuyoruz. İkinci katta bir sorun yoktu, sadece koku alıyorduk. Kokuyu alınca ben aşağı indim. Apartmanın koridorunda alt kattaki kadın ağlıyordu, evinden çıkmıştı. Sordum ne oldu diye. Ben kavga ettiler zannettim. Kadın ‘içerisi yanıyor, ben de dışarı kaçtım’ dedi. ‘Kapıyı aç bir bakalım’ dedim. ‘Anahtarı içeride unuttum’ dedi. Ondan sonra ev sahibini aradım, yola çıktı, gelmeye başladı. Kapıyı teklemeye başladık ama çelik kapı açılmadı. Yan tarafta camlar vardı. Camları ittik cam açıldı. Cam açılınca içeriden inanılmaz bir siyah duman çıkmaya başladı. Durulacak gibi değildi ve içeri giremedik haliyle. Ben yukarıya çıktım en azından üzerime bir şey alayım diye. Ben gelene kadar yer yeri alevler sardı. Ne kapıdan çıkabiliyoruz ne de balkondan Her taraf duman. Arkadaşım balkondan atladı öyle kaçabildi. Bende kafama ıslatıp bir şeyler sardım. O şekilde önümü görmeden ışıksız öyle çıkabildim” dedi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.