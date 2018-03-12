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Beypazarı'nda tüp depolarında yangın: 1 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tüp depolarında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

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Gazipaşa Mahallesi Ilıman mevkisindeki tüplerin bulunduğu bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 20 deponun bulunduğu alana sıçrayan yangına müdahale için itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Tüplerin de patladığı yangında bir kişi yaralandı, depoda bulunan bir otomobil tamamen yandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmalarla yangını söndürdü.

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