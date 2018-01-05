Beyşehir’de ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü’ düzenlendi

1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatının 103. yılı anma etkinliklerine Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Bayındır, Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Beyşehir protokolü, STK temsilcileri, Selçuk Üniversitesi öğretim görevlileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları ve tekbir getirilerek devam eden yürüyüş yaklaşık 4 kilometre sürdü ve Anıt Meydanı’nda son buldu.

Anıt Meydanı’nda konuşan Kaymakam Yusuf Özdemir Sarıkamış’la ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra, “Şehitlerimizi rahmetle anıyor ve minnetlerimizi sunuyorum” dedi. Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu dua ettikten sonra etkinlik son buldu.