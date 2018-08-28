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Beytüşşebap’ta 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi Faraşin yaylasında devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre,  Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylasında devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda, bu sabah saat 05.30 sıralarında, Beresih Tepe bölgesinde 5 PKK’lı terörist tespit edildi.
 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
 
Bölgede operasyonlara devam ediyor.

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