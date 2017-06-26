Pendik'te bıçakla camiye giren bir şahıs 3 kişiyi yaraladı
Pendik'te bir kişi öğlen vakti camiye girerek bıçakla üç kişiyi yaraladı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Edinilen bilgiye göre Ö.B, öğle namazı kılındığı sırada Pendik Esenyalı Merkez Camisi'ne girerek 3 kişiyi bıçakla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.B'yi gözaltına aldı. Yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı.
Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Şüphelinin ailesi tarafından, tedavi ettirilmesi için başvuru yapıldığı öğrenildi.
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