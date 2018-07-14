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Biçerdöver elektrik hattında akıma kapıldı: Biri çocuk 2 ölü

Çorum’un Osmancık ilçesinde, elektrik akımına kapılan biçerdöverde bulunan 1’i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti.

  • DHA
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ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, elektrik akımına kapılan biçerdöverde bulunan 1'i çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum'un Osmancık ilçesi Yağsiyen köyünde meydana geldi. İddiaya göre, operatör Hikmet Yasakçı (48) yönetimindeki biçerdöver, buğday hasadı yaparken Serdar Aksoy'a ait tarladan, Kazım Sümbül'e ait tarlaya gitmek için elektrik hattı altından geçtiği sırada elektrik akımına kapıldı. Biçerdöver operatörü Hikmet Yasakçı ile yanında bulunan Gökhan Ahıskalı (12), olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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