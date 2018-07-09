Kayseri'de biçerdöverden kıvılcım sıçradı, 24 dekar tarla yandı
Kayseri'de biçerdöverin kuyruk milinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı. 24 dekarlık buğday ve arpa kül oldu.
Sarıoğlan ilçesinde Adem Armağan'a ait arpa ve buğday ekili 24 dekarlık tarlanın hasadı sırasında, biçerdöverin kuyruk milinden sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede büyüyen yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen çiftçiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.
24 DEKAR KÜL OLDU
Armağan'a ait 24 dekarlık tarladaki mahsul tamamen yandı.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince belirlenecek zararın, sigorta şirketi tarafından karşılanacağı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.