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Kayseri'de biçerdöverden kıvılcım sıçradı, 24 dekar tarla yandı

Kayseri'de biçerdöverin kuyruk milinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı. 24 dekarlık buğday ve arpa kül oldu.

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Sarıoğlan ilçesinde Adem Armağan'a ait arpa ve buğday ekili 24 dekarlık tarlanın hasadı sırasında, biçerdöverin kuyruk milinden sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen çiftçiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.

24 DEKAR KÜL OLDU

Armağan'a ait 24 dekarlık tarladaki mahsul tamamen yandı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince belirlenecek zararın, sigorta şirketi tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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