Bilal Erdoğan: Ana muhalefet liderinin kafası karışık

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu ÜyesiBilal Erdoğan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'ndaki "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa" konulu konferansta yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın, genç bir vakıf olmasına rağmen Türkiye'nin bütün illerinde temsilcilerini görevlendirdiğini, önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Erdoğan, günümüzde, daha ilkokulda izlediği filmden veya ortaokulda, okul önünde satılan zararlı bir maddeden koca bir neslin mağdur olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabildiğini vurgulayarak, "Ergenlik dönemi olarak adlandırdığımız dönemde gençlerimizin doğru, emniyetli, sağlıklı yerlerde sporla, kültürle, sanatla zaman geçirmesi, inancını yaşayarak, tanıyarak, geçmişiyle bağlantılar kurarak geleceğini kurması çok büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Milletin 2002'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kendi geleceğinde söz sahibi olmak istediğini ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, parti kapatmaları, Gezi olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim olayları, 15 Temmuz darbe girişimi, diğer darbe ve muhtıralarla Türkiye'ye diz çöktürme girişimlerinde bulunulduğunu söyledi.

"Tek adam" iddialarına tepki

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına değinen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tek adam" iddialarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun "kafasının karışık olduğunu ve yalan söylediğini" ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet lideri hem tek adamlıktan söz ediyor hem ertesi gün 'çift başlılık olacak' diyor. Onun da kafası karışık. 'Başbakanla cumhurbaşkanı farklı partilerden olursa sıkıntı olur' diyor. İşte bu anayasa değişikliğinin neden gerekli olduğunu kendisi itiraf etmiş oldu. İster yürütme organı, ister yasama organı, ülkeyi tekrar seçime götürebilecek. Tek adam Meclisi feshetmeyecek. Yalan söylüyor. Sistem kilitlenirse yine halkın hakemliğine başvuracağız ve halkın krizi çözmesini sağlayacağız. Bundan daha adaletli ne olabilir. 'Lokantaları, muhtarlıkları kapatacak, bin 500 yardımcı atayacak' şeklinde saçma sapan şeyler söyleniyor. Anadolu insanının çok güzel kıstası vardır. Önce söze bakar söz mü diye, sonra söyleyene bakar adam mı diye. Zaten bu kıstasla baktığımız zaman sıkıntı olmuyor. Cumhurbaşkanımız, AK Parti, iktidara geldiğinde 37 bakanlık vardı. AK Parti iktidara geldiğinde 25'e indi. Bunu yapan adam neden bin 500 yardımcı atasın. Senin gibi hasta olması lazım."

"16 Nisan'dan sonra güçlü bir 'evet' çıkarsa moral tamamen bizi bölmek isteyenlerin aleyhine dönecek. Milletin onların ayrımcı, baskıcı ve yıldırma politikalarına prim vermediğini görmüş olacaklar." diyen Erdoğan, bölgedeki belediyelerin halka hizmet yerine ülkeyi bölmek ve zayıflatmak için teröristlere para aktardığını sözlerine ekledi.