Bilal Erdoğan: Veli de eğitime katkı sağlamalı

O zaman öğretmen, idareci dışındaki eğitimin tarafı olan velinin de bir şekilde okulun içine girip oraya katkı sağlaması lazım” dedi.

Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Okul Aile Birliği tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen “Aileli Okul İnovasyon Zirvesi”nin son gün etkinliğine katıldı.

SINIF MEVCUDU ÖNEMLİ

Amerika’da kaldığı dönemde gözlemlediği eğitim anlayışlarından örnek veren Erdoğan, “Eğitimde herkes tarafından kabul edilen iki unsur olduğunu anladık. Bunlardan bir tanesi sınıf boyutu. Sınıf ne çok kalabalık olacak ne de çok ıssız olacak. Diğer bir unsur da velinin eğitime katılması. Velinin eğitime katıldığı okullarda eğitimin kalitesi yükseliyor” diye konuştu. Eskiden herkesin çocuklara nasıl katkıda bulunabileceğini düşündüğünü anımsatan Erdoğan şöyle dedi: “Şimdi madem eğitimi okul denen bir kutunun içine soktuk. Eskiden hayatın her alanında eğitim olduğu düşünülürdü. O zaman öğretmen, idareci dışındaki eğitimin tarafı olan velinin de bir şekilde okulun içine girip oraya katkı sağlaması lazım.”

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da “Gönüllülük odaklı oluşumu güçlendirmemiz lazım. Okul aile birliğini salt ekonomik destek mantığından sıyırmamız lazım. Çok yönlü bir destek olarak düşünmek lazım” dedi.