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Bilal Erdoğan'dan Özkul ailesine taziye ziyareti

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı Münir Özkul'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile sanatçı Özkul'un Cihangir'deki evine gelerek, ailesine başsağlığı diledi.

Münir Özkul için açılan taziye defterini imzaladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Erdoğan, "Allah rahmet eylesin, Allah bütün sevenlerine sabırlar versin. Münir Özkul'un çok insan tarafından sevilmesi, ne kadar mutena ve mümtaz bir insan olduğuna işaret eder diye düşünüyorum. Allah bütün sevdikleriyle cennetinde kavuştursun. Teşekkür ederim." dedi.

Bilal Erdoğan taziye defterine şunları yazdı: "Münir Özkul'u hayattayken gıyabında da olsa çok sevdik. Allah rahmet etsin, bütün sevenlerine sabırlar versin, sevdikleriyle buluştursun, hem de elbette cennetinde."

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