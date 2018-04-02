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Bilecik’te Afrin’e destek konvoyu

Bilecik’te bir otomobil markasının tutkunları terör örgütlerine karşı Afrin’de savaşan Türk askerilerine destek vermek amacıyla konvoy düzenledi.

  • İHA
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Bilecik'te sosyal medya üzerinden örgütlenen 30 kişi, Pelitözü Mahallesi Gölpark’ta toplandı. Süleyman Turan ve Metin Dinç önderliğinde 30 otomobilin katıldığı etkinlikte tüm araçlar Türk bayrakları ile donatıldı. Gölpark’tan başlayan konvoy, Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesinde son buldu.

Otomobillerini burada park eden grup tarafından, terör örgütlerine karşı Afrin’de savaşan Türk askeri ve şehitler için edilen duaya o esnada Şeyh Edebali Türbesini ziyarete gelen AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de katıldı. Duaların ardından hazırlanan 500 kişilik pilav ve ayran katılımcılar ile çevredeki vatandaşlara ikram edildi.

 

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