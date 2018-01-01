Bilecik'te çöp toplayarak yeni yıla girdiler

İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne atılan çöpleri temizleyen 10 yıllık temizlik işçisi Seray Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah erken saatte başlıyoruz süpürmeye. Saat 3'e kadar sokakları temizliyoruz. Yeni yıla çalışarak girdik. Allah'tan yeni yılda herkese sağlık ve huzur dilerim. Yeni yıla temizlik yaparak girdik." diye konuştu.

Aynı şirkette 8 yıldır çalışan 57 yaşındaki Süleyman Erdem ise 2 çocuk babası olduğunu kaydederek, "İşimiz tabii zor ama yapacak bir şey yok. Şimdi de eve gidip istirahat edeceğim." ifadesini kullandı.