Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bilecik’te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 13
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre. Akpınar Mahallesi girişinde, İbrahim D. idaresindeki 26 EG 438 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Emine D.(52) olay yerinde hayatını kaybetti. Emine D’nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze aracına konularak Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nurten D., Altun D. kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristler Afrin şehir merkezinde araçları yakıyor

Teröristler Afrin şehir merkezinde araçları yakıyor

Ölmeden önceki son sözler

Ölmeden önceki son sözler

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA