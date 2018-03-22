Bilecik'te FETÖ'nün "Jandarma mahrem imamı" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı
Bilecik'teki FETÖ/PDY operasyonunda, 'Jandarma mahrem imamı' oldukları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
- AA
Bilecik'te, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "jandarma mahrem imamı" oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınan biri mühendis, diğeri görevinden ihraç edilmiş öğretmen iki şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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