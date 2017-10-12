Bilecik'te FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
Bilecik'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.