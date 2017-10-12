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Bilecik'te FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Bilecik'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.
 
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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