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Bilecik’te intihara kalkışan vatandaşı polis vazgeçirdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle intihara kalkışan vatandaş, polis ekiplerinin çabaları sonrasında ikna edilerek kurtarıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, aslen Konyalı olan ve İnönü’de yaşayan eşiyle barışmak üzere Bozüyük’e gelen H.A.(27) isimli vatandaş, girdiği bunalım sonrasında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve inşaat halinde olan bir binanın 3. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumun polis ve itfaiye ekiplerine haber verilmesiyle ekipler kısa sürede olay yerine giderek gerekli tedbirleri aldı. Olay mahallindeki inşaata çıkan polis ekipleri H.A. ile yaptıkları görüşmeler sonrasında şahsı intihardan vazgeçirdiler. İnşaattan indirilen vatandaş ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

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