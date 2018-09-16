Bilecik'te kent merkezinde bazı iş yerleri, evlerin bodrum katları ve park halindeki araçlar su altında kaldı
Bilecik'te şiddetli sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
- AA
Kent merkezinde dolu ve sağanak sonrası sular yer yer yarım metre kadar yükseldi.
Bahçelievler Mahallesi'nde bazı iş yerleri, evlerin bodrum katları ve araçlar su altında kaldı.
Hürriyet ile Bahçelievler mahallelerini birbirine bağlayan alt geçit de su altında kaldı. İstasyon Mahallesi!nde su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Belediye ekipleri suyu tahliye etmek üzere çalışma yürütürken trafik ekipleri de tedbir aldı.
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