Bilecik'te kobra yılanı zehri satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yurda kaçak yollarla sokulan, kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan kobra yılanı zehri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Zehrin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirtilirken, 2 tüp kobra zehrinin ilaç ve kimya firmalarına satılması amaçlanıyordu. Adliyeye sevk edilen M.D, T.K. ve Ö.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M tipi Cezaevine gönderildi.