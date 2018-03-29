Bilecik'te kobra yılanı zehri satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
Bilecik’te yurda kaçak yollarla sokulan 10 milyon lira değerindeki kobra yılanı zehrini pazarlamaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
- İHA
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yurda kaçak yollarla sokulan, kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan kobra yılanı zehri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Zehrin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirtilirken, 2 tüp kobra zehrinin ilaç ve kimya firmalarına satılması amaçlanıyordu. Adliyeye sevk edilen M.D, T.K. ve Ö.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M tipi Cezaevine gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.