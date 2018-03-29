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Bilecik'te kobra yılanı zehri satmaya çalışan 3 kişi tutuklandı

Bilecik’te yurda kaçak yollarla sokulan 10 milyon lira değerindeki kobra yılanı zehrini pazarlamaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yurda kaçak yollarla sokulan, kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan kobra yılanı zehri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Zehrin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirtilirken, 2 tüp kobra zehrinin ilaç ve kimya firmalarına satılması amaçlanıyordu. Adliyeye sevk edilen M.D, T.K. ve Ö.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M tipi Cezaevine gönderildi.

 

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