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Bilecik'te nacakla 79 yaşındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mehmet Fedekar (81), eşi Zeynep'i (79) başına nacakla vurarak öldürdü.

  • DHA
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Çarşı Mahallesi'nde geceleyin meydana gelen olayda iddialara göre, Mehmet Fedekar, tartıştığı eşi Zeynep'in başına nacağın arka kısmı ile vurdu. Mehmet Fedekar, eşinin öldüğünü anlayınca Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Eve giden polis ve 112 sağlık ekipleri, Zeynep Fedekar'ın cesediyle karşılaştı. Zeynep Fedekar'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Mehmet Fedekar'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tartıştığı eşi Zeynep Fedekar'ı kafasına nacakla vurarak, öldürmek suçundan gözaltına alınan Mehmet Fedekar, emniyetteki ifadesinde, eşiyle geçimsizlik nedeniyle aralarında zaman zaman tartışma çıktığını ve olay gecesi tartışırken bir anık öfkeyle eşinin kafasına nacakla vurduğunu söyledi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Mehmet Fedekar, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eşi Zeynep Fedekar'ı kafasına nacakla vurarak öldüren Mehmet Fedakar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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