Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bilecik'te patlamamış el bombası bulundu

Osmaneli ilçesindeki tır parkında patlamamış bir el bombası bulundu. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekibi, bombayı etkisiz hale getirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bilecik'ten Kocaeli iline gitmekte olan tır şoförü Yavuz Karaboğa, dinlenmek için Osmaneli İçmeler mevkiindeki kamyon ve tır parkına girdi. Aracı park eden Karaboğa, alanda gezdiği sırada yerdeki poşet dikkatini çekti.

Poşeti kontrol eden Karaboğa, içerisinde patlamamış bir el bombası, tabanca kılıfı ve mermi kılıfı buldu.

İMHA EDİLDİ

156 Jandarma ihbar hattını arayarak bilgi veren Karaboğa’nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bomba imha uzmanlarının gelmesini bekledi. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, bombayı etkisiz hale getirdi. Delil torbasına konulan el bombası incelenmek üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ekipler, el bombasının bulunduğu bölgeye nasıl geldiğini araştırıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Partili Özalan 'Karşılarına çıkacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın”

AK Partili Özalan 'Karşılarına çıkacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın”

Sözleşmesi sona eren futbolcular

Sözleşmesi sona eren futbolcular

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Konserve kutusundan bakın ne yaptı

Konserve kutusundan bakın ne yaptı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA