Bilecik'te taraftarları taşıyan minibüste silah, mermi, balta, sopa, döner bıçakları çıktı

Alınan bilgilere göre; BAL 10. Grup 3'üncü hafta müsabakası için deplasmanda oynayacakları Bozüyük Vitraspor maçını izlemek için İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Feriköy semtinden yola çıkan Ali Orhan A. yönetimindeki 34 RH 7795 ve Yasin K. yönetimindeki 34 UT 7124 plakalı minibüslerle bulunan 35 kişilik taraftar gurubu ilçeye hareket etti. Feriköyspor taraftarlarını taşıyan 2 minibüs maç saatinden 1 saat önce geldikleri Bozüyük ilçe girişinde Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve çevik kuvvet ekiplerince durduruldu. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünün titizlikle araçlarda yaptığı aramalar neticesinde 18 sopa, 3 döner bıçağı, 2 satır, 2 bıçak, 1 cop, 1 elektro şok cihazı, 2 falçata, 4 meşale, 1 kuru sıkı tabanca ve buna ait 25 adet kuru sıkı fişek ile 1 emisyon patlayıcı ele geçirildi. Minibüslerde bulunan 35 kişi gözaltına alınırken yaşı tutmayan 8 çocuk Suça Sürüklenen Çocuk maddesinden serbest bırakıldı. Bu çocuklar Ali Orhan A. yönetimindeki 34 RH 7795 minibüsler İstanbul'a gönderilirken, 25 kişi Bozüyük İlçe Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolü sonrası Bozüyük İlçe Emniyet Amirliği nezaretinde tutulurken, şüpheli yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kılıç: "Yönetim kurulumuz tam kadro burada, taraftarlarımı almak için beklemek zorundayız."

Bozüyük İlçe Emniyet Amirliği önünde basın mensuplarına açıklamana yapan Feriköyspor Kulüp Başkanı Mahir Kılıç, bugün yaşanan olayların tamamen üzücü olduğunu belirterek, "Feriköyspor başkanım ve yönetim kurulum adına böyle olayları hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz ve desteklemediğimizi kamu oyuna duyuruyorum. Bugün Bilecik ili Bozüyük ilçesi il sınırda yapılan polis kontrolünde araçlar peş peşe gelirken bazı arkadaşlardan sopa, bıçak gibi münferit aletler çıkıyor. Kesinlikle bu Feriköyspor taraftarının tamamını kapsamamaktadır. Feriköyspor yönetim kurulu hiç bir şekilde taraftar organizasyonu bu maça yapmamıştır. Kulübünü seven ve kendi emekleriyle bir şekilde buraya gelmeye çalışan semtimizin esnafları buraya gelmeye çalışmış. Feriköyspor kulübü büyük bir camiadır. Yüzyıllık bir çınardır. Böyle oyunlara hiç bir zaman gelmeyecek. Münferit olaylara da hiç bir zaman destek vermeyecektir. Her şekilde bu tarz olayların önüne geçip daha iyi yerlere gideceğiz. Sporun dostluk, kardeşlik ve barış olduğunu buradan herkesin bilmesini istiyorum. Kulüp başkanımızın talimatıyla ve kulüp başkanımız Oktay Ertuğrul da burada. Bozüyük'te burayı terk etmedi. Az önce İlçe Emniyet Müdürümüz ile görüştü. Yöneticilerimizde buradalar ve burada olmayan yöneticilerimizde İstanbul'dan yola çıktılar buraya geliyorlar. Bende kulüp müdürü olarak buradayım. Yönetim kurulumuz tam kadro burada, taraftarlarımı almak için beklemek zorundayız. Bekleyeceğiz ve onları alıp gideceğiz. Tabi ki kulüp başkanımın takdiridir, bu çıkan aletlerle ilgili o kişiler tespit edip, gerekeni yapacaktır ondan hiç şüpheniz olmasın. Feriköyspor kulübü kesinlikte böyle şeyleri destekleyip, tasvip etmiyor. Ama Feriköyspor kulübü camiası olarak taraftarlarımızın yanındayız" dedi.

"Bu statta kesinlikle bu haliyle resmi bir müsabaka oynatılması doğru değildir"

Feriköyspor Kulüp Başkanı Mahir Kılıç bugün müsabakayı oynadıkları Bozüyük 1 Nolu Çim Sahanın şeref ve numaralı tribünlerinin depreme uygun olmadığından seyirci alınmadığı anlatarak, "Çok önemli bir konuda şu; bugün geldiğimiz Bozüyük Şehir Stadı'nın kapalı ve numaralı tribünün olduğu nokta 'depreme dayanıklı olmadığı' bize söyleyerek yönetim kurulum oraya alınmadı. Şurada çok önemli bir husus var buradan Türkiye Futbol Federasyonu ve belediye yetkililerine sesleniyorum deprem riski olan bir statta resmi müsabaka oynanması kesinlikle etik değildir. Benim ve Bozüyüklü sporcular o riskli bölgenin altından girip orada soyunarak, duşlarını alıyor. Herhangi bir sıkıntı büyük problemler yaşanabilir spor camiasında. Bu statta kesinlikle bu haliyle resmi bir müsabaka oynatılması doğru değildir" diye konuştu.

Öte yandan Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince titizlikle çalışması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.